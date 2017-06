Zukunft von Spielplätzen in Dülmen

Gut besuchte Spielplätze werten Städte und Gemeinden im Kreis auf. Sie schließen Plätze, auf denen nicht mehr viel los ist. In Dülmen steht jetzt fest, welche Spielplätze künftig wegfallen. Erstmal die gute Nachricht: In Rorup soll sich der Spielplatz „Reichenbergstraße“ in einen Abenteuerspielplatz verwandeln. Wie das aussehen soll, entscheiden Familien mit Kindern mit. Sobald dieser Spielplatz aufgewertet ist, schließt der Platz Ludgerusplatz. Er ist nicht mehr nötig, sagt die Stadt. Kinder in Rorup genug Spiel-Möglichkeiten. Auf der Streichliste steht auch der Spielplatz „Ostfeldmark“. Eigentlich wollten Familien ihn unbedingt erhalten. Allerdings braucht der angrenzende Martin Luther-Kindergarten dringend noch Spielfläche. Die Stadt hat einen Kompromiss mit den Familien geschlossen: Sie will im kommenden Frühjahr schauen, wie sich die Spielsituation im Wohngebiet Quellberg verbessern lässt. Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter den beiden Spielplätzen „Thomas-Göllmann-Straße“ und „Am Esch“. Die Stadt will bis Herbst alle Spiel- und Bolzplätze unter die Lupe nehmen und dann über deren Zukunft entscheiden.