Zukunftsideen für früheres Hallenbad und alte Mensa in Nordkirchen

Fast 50 Jahre hat die Mensa der Finanzhochschule in Nordkirchen auf dem Buckel. Eine neue moderne Mensa ersetzt sie demnächst. Und was wird dann aus dem alten denkmalgeschützten Gebäude? Planungsbüros haben jetzt erste Ideen vorgestellt. Vieles wäre möglich. Wohnungen für Studenten könnten entstehen. Auch weitere Seminarräume für die Fachhochschule wären denkbar. Die alte Mensa könnte sich aber auch in ein Kulturzentrum verwandeln. Eine kleine Bühne gibt es schon. Auf ihr findet seit vielen Jahren nichts mehr statt. Sie ließe sich aber möglicherweise wiederbeleben. Die Planungsbüros haben auch Ideen für das alte Hallenbadgebäude entwickelt. Hier könnte zum Beispiel eine Freizeithalle zum Spielen für Kinder und zum Sport treiben für Erwachsene entstehen. Angesichts der benachbarten Finanzhochschule könnte die Zukunft des ehemaligen Hallenbads aber auch ganz anders aussehen. Wohnungen für Studenten wären hier ebenfalls denkbar, genauso wie zusätzliche Seminarräume. Im nächsten Schritt prüfen die Planer, welche Ideen mit dem Denkmalschutz vereinbar und bezahlbar sind.