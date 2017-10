Zukunftsideen in Rosendahl

Wie sollen Darfeld, Osterwick und Holtwick in Zukunft aussehen? - Auf diese Frage hat die Gemeinde Rosendahl zusammen mit einem Planungsbüro Antworten entwickelt. Und die stellen beide gemeinsam heute interessierten Rosendahlern vor. Direkt im kommenden Jahr sollen alle Ortsteile ein besseres Radwegenetz bekommen. Zusätzliche Bänke und Lampen sollen das Holtwicker Ei verschönern. Und in fernerer Zukunft soll es am Darfelder Bahnhof einen Campingplatz geben. Der Infoabend zu den geplanten Projekten beginnt um 19 Uhr in der Firma Sika in Osterwick.