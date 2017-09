Zukunftskonzept für Darfeld, Osterwick und Holtwick

Die drei Dörfer Darfeld, Osterwick und Holtwick sollen auch in Zukunft viele Familien locken, sich hier niederzulassen. Jetzt steht ein Zukunftskonzept und Sie haben dazu kräftig beigetragen. Bei Dorfspaziergängen im Frühjahr haben Sie Wünsche geäußert. Ein Fachbüro hat alles zusammengefasst. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wer in den drei Dörfern unterwegs plötzlich mal muss, der hat es echt schwer. Öffentliche Klos gibt es nicht . Die Experten schlagen die Aktion „Nette Toilette“ vor, bei der Besucher in Gaststätten, Läden und Apotheken mal eben aufs Klo huschen dürfen. Eines haben die drei Dörfer gemeinsam. Müll, Kaugummireste und Hundehaufen auf Straßen und Wirtschaftswegen geben kein gutes Bild. Eigentlich ist der Bauhof zuständig, aber Grünpaten und Saubermach-Aktionen könnten die Situatiuon verbessern. Auch den Bereich Sport nehmen die Experten in den Blick. Sporthallen und -plätze in allen drei Dörfern brauchen eine Auffrischungskur. Böden und Umkleiden sind in die Jahre gekommen. Die Gemeinde sollte mal mit den Sportvereinen sprechen, was sie sich so vorstellen.