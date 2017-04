Zukunftskonzept für das Heimathaus in Lette

Das Heimathaus in Lette ist ein Stück Dorfgeschichte. Spuren der Zeit nagen an dem alten Haus – deshalb es es nötig, es aufzufrischen. Die Stadt soll ein Konzept erarbeiten, um das Heimathaus sicher in die Zukunft zu bringen. Und sie soll abklopfen, ob es Fördergeld gibt. Es muss etwas am Heimathaus passieren. Das ist klar. Aber wie wäre es, wenn das ganze noch einen Schritt weiter gehen würde? Die Stadt denkt darüber nach, das Haus möglicherweise zu erweitern, um Stücke aus der Geschichte Lettes auszustellen. Möglichst in diesem Jahr sollte das Projekt „Heimathaus“ starten. Alles natürlich in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Heimatverein. Was dringend nötig wäre: Die alten Fenster müssten raus, die Fassade braucht eine Überholkur und einen frischen Anstrich und Rollstuhlfahrer haben auf den alten Toiletten keine Chance. Sie sind nicht breit genug. Sollten mehr Besucher kommen, dann geht das so nicht mehr. Über das gesamte Konzept berät der Bezirksausschuss Morgen in einer Woche.