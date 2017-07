Zukunftskonzept für Lette

Das Heimathaus in Lette ist in die Jahre gekommen. Die Stadt will es zukunftsfit machen. Heute hat sie gesagt, wie es weitergeht. Um Fördergeld zu bekommen, muss ein Zukunftskonzept für das Dorf her. Fachbüros sollen das erarbeiten. Mehrere Büros hat die Stadt jetzt angeschrieben, in den kommenden Wochen legt sie sich auf eines fest. Es soll alles zügig gehen, denn im Herbst will sie wissen, ob und wie viel Fördergeld es gibt. Bei dem Zukunftskonzept für das Dorf soll es nicht nur um das Heimathaus gehen. Die Stadt will von Ihnen in Lette wissen: Wo sollte noch etwas passieren? Dazu plant sie eine Bürgerversammlung. Im Frühling soll das Zukunftskonzept für Lette stehen. Vereine und Gruppen wünschen sich ein hindernisfreies Heimathaus. Außerdem sollte es mehr Platz geben für Ausstellungen, Feste oder Treffen. Eine Außenstelle der Stadt ist hier untergebracht. Das soll auch so bleiben. Die Stadt könnte sich vorstellen, dass sich das Heimathaus in eine Art Dorfgemeinschaftshaus verwandelt.