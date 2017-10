Zukunftskonzept für Rosendahl beschlossene Sache

Städte und Gemeinden im Kreis möbeln ihre Ortsmitten auf. Die Gemeinde Rosendahl hat eine größere Liste mit Vorschlägen, was die drei Dörfer schöner macht. Das steht im Zukunfts-Konzept. Der Rat hat es jetzt beschlossen. Das ist für die Gemeinde der Startschuss das ganze anzugehen. Im kommenden Jahr beantragt sie Fördergeld. Die Ortsdurchfahrt in Osterwick soll künftig sicherer sein. In Darfeld soll sich das Gewerbegebiet am Bahnhof in ein Wohngebiet verwandelt und in Holtwick soll die Fläche um den Stein „Holtwicker Ei“ attraktiver sein. Und ein Seniorennetzwerk soll alle drei Dörfer umfassen, mit Angeboten und Hilfen für ältere Menschen.