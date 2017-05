Zukunftskonzept für Sportstätten in Nordkirchen

Sportplätze und Sportanlagen in der Gemeinde Nordkirchen sind teilweise in die Jahre gekommen. Gleichzeitig treiben weniger Jugendliche als früher in den Vereinen Sport. Die Gemeinde hat deshalb ein Zukunftskonzept erarbeitet und es jetzt den Vereinen vorgestellt. Im Moment gibt es sechs Fußballplätze - jeweils zwei in Capelle, Südkirchen und Nordkirchen. Die Gemeinde schlägt vor die maroden Ascheplätze in Südkirchen und Capelle aufzugeben. Im Moment richtet sie die Plätze noch einmal notdürftig her. Langfristig müssten die Gemeinde aber richtig viel Geld in die Hand nehmen, um die Plätze zu erhalten. Das lohnt nicht! Das Geld will die Gemeinde stattdessen dafür verwenden die Rasenplätze in Südkirchen und Capelle in wetterfeste Kunstrasenplätze umzuwandeln. Die Vereine sollen sich im Gegenzug künftig an den Kosten für Gas, Wasser und Strom beteiligen. Der FC Nordkirchen soll ein neues zusätzliches Umkleidegebäude bekommen. Außerdem erneuert die Gemeinde die abgenutzte Laufbahn und den Hochsprung-Platz. Vor den Sommerferien will die Gemeinde sich noch einmal mit den Vereinen treffen und die Einzelheiten besprechen. Im Herbst soll die Politik entscheiden.