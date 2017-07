Zukunftskonzept Rosendahl

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld müssen sich weiter entwickeln, um auch in Zukunft attraktiv zu sein. Die Gemeinde Rosendahl hat in ihren drei Dörfern Ideen für ein Zukunftskonzept gesammelt. Jetzt in den Sommerferien macht sich ein Fachbüro daran alles auszuwerten. Am Ende sollen Vorschläge stehen, was sich wie umsetzen lässt. Bei Dorfspaziergängen durch Darfeld, Holtwick und Osterwick hatte die Gemeinde gefragt, was sich verändern sollte. In Holtwick beispielsweise sollen die gefährlichen Buckel auf dem Rad- und Gehweg an der Legdener Straße verschwinden. Den Osterwickern ist unter anderem wichtig die Discounter im Dorf zu erhalten. Und in Darfeld könnte beispielsweise der Fluss mehr in den Mittelpunkt rücken. Weitere Ideen hat die Gemeinde in Werkstattgesprächen gesammelt. Das letzte war vor den Ferien in der Sekundarschule. Jugendliche wünschten sich dabei unter anderem bessere Busverbindungen. Nach den Ferien soll das Zukunftskonzept für die drei Dörfer fertig sein. Dann berät die Politik darüber und die Gemeinde stellt es den Rosendahlern vor.