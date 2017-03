Zukunftspläne für Burgschule in Davensberg

Die Burgschule in Davensberg steht nach den Sommerferien leer. Die letzten Kinder verlassen die Förderschule in diesem Schuljahr. Die Gemeinde überlegt gerade, was sie anschließend mit der Schule macht und hat jetzt ein Konzept vorgestellt. Sie schlägt vor, das Gelände mit den Schulpavillons, den Garagen und einem neueren Gebäude zu verkaufen. Die Gemeinde ist Schulträger der Burgschule und ihr gehört das Grundstück. Möglich wäre es durch den Verkauf Wohnhäuser hier zu bauen. Vor über 10 Jahren haben Ascheberg, Senden und Lüdinghausen die Burgschule in einer Gemeinschaftsaktion gebaut. Bei einem Verkauf würden alle ihre Anteile bekommen. Die Gemeinde hat verschiedene Lösungen geprüft, ein Verkauf wäre für sie am günstigsten. Zur Zeit üben die Burgturmbläser in der Aula des eigentlichen alten Schulgebäudes. Die Burgturmspielschar und der Heimatverein nutzen ebenfalls noch Räume. Die Gruppen im verbleibenden Schulteil sind von den Verkaufsplänen nicht betroffen. Am Donnerstag in einer Woche berät der Schulausschuss über die Pläne. Sinkende Schülerzahlen haben zu dem AUS der Burgschule geführt.