Zukunftssorgen bei KfD Ottmarsbocholt - Hoffnung bei heutiger Mitgliederversammlung

Die katholische Frauengemeinschaft St. Urban gestaltet das Dorfleben in Ottmarsbocholt seit fast 120 Jahren mit. Jetzt steht ihre Zukunft auf wackeligen Beinen. Das alte Leitungsteam hört auf. Ob Frauen bereits sind die Nachfolge antreten ist noch unsicher. Mindestens zwei Kandidatinnen müssen sich heute auf der Mitgliederversammlung melden. Das Problem kennen viele Vereine im Kreis Coesfeld. Für kleinere ehrenamtliche Aufgaben finden sich Freiwillige - für leitende Positionen dagegen nur schwer. Das ist auch der Knackpunkt in Ottmarsbocholt. Die einzelnen Arbeitskreise der KFD funktionieren - es hapert nur an Freiwilligen für die Gesamt-Leitung.