Zusätzlicher Feuerwehr-Standort in Coesfeld im November

Feuerwehrleute sollen kurze Wege zu ihrer Wache haben und das wiederum verkürzt die Zeit um bei Bränden, Unfällen oder anderen Unglücken zu helfen. Deshalb richtet die Stadt Coesfeld einen zusätzlichen Standort an der Borkener Straße ein. Anfang November soll es losgehen. Eine Firmenhalle ist künftiger Feuerwehrstandort. Hierher kommen Feuerwehrleute, die in der Nachbarschaft wohnen oder arbeiten. Sie haben bei Einsätzen zur Zeit noch weite Wege bis zur Wache im Rottkamp. Für den neuen Standort baut die Stadt die Halle um, erste Arbeiten sind schon erledigt. Die Feuerwehrleute bekommen Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und Funkgeräte und ein Löschfahrzeug und ein Einsatz-Auto parken hier künftig. Stadt und Feuerwehr haben bei dem Projekt eng zusammengearbeitet. Ein Jahr lang wollen sie es testen und dann schauen, wie es sich bewährt. Mit dem neuen Standort gibt es künftig vier Wachen: Die Hauptwache am Rottkamp, eine weitere Wache im Stadtgebiet an der alten Münsterstraße und in Lette.