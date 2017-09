Zusätzlicher Standort für die Feuerwehr in Coesfeld

Im Ernstfall eines Brandes, eines Unfalls oder sonstiger Unglücke zählt jede Minute. Die Feuerwehrleute im Kreis braucht kurze Wege, um zur Wache zu kommen. In Coesfeld sollen Feuerwehrleute deshalb im westlichen Stadtgebiet jetzt einen zusätzlichen Standort bekommen, das ganze zum Test. Gemeinsam mit der Feuerwehr hat die Stadt geschaut, wo sich kurzfristig ein weiterer Standort einrichten lassen würde und sie sind sich einig, dass er an der Borkener Straße entstehen soll. Die Stadt hat dazu eine leestehende Halle auf einem Firmen-Gelände angemietet. Hier parkt künftig ein Löschfahrzeug und ein Einsatz-Auto. Die Stadt richtet den neuen Standort komfortabel her mit unter anderem Toilette, Heizung, Filteranlagen und was die Feuerwehr sonst noch so braucht von Atemschutz bis Funkgeräte. Das ganze ist ein Test bis Ende 2018, bis dahin wollen Feuerwehr und Stadt schauen, wie sich das ganze entwickelt und dann entscheiden, wie es weitergeht. In der kommenden Woche berät der Hauptausschuss über den Plan.