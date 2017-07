Zwei Aktionen an diesem Wochenende in Dülmener Innenstadt

Immer wieder überlegen sich Städte und Gemeinden etwas, um mehr Menschen in die Ortskerne und Innenstädte zu locken. In Dülmen passiert jetzt ganz viel auf einmal. Heute starten die Marktschreier-Tage und das Weinfest. Beides geht zum ersten Mal bis Sonntag. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem Wochenende, sagt Dülmen Marketing. Denn dann fällt besonders auf, dass in der Innenstadt wenig los ist. Viele fahren lieber in die umliegenden Städte. Das soll sich durch solche Aktionen wie das Weinfest und den Markt ändern. Außerdem ist es ein besserer Service für Arbeitnehmer. Sie haben oft unter der Woche keine Zeit frisches Obst, Eier oder Fleisch auf dem Markt zu kaufen. An diesem Wochenende haben sie die Chance dazu. Die Marktschreiertage beginnen heute um 11 Uhr. Das Weinfest startet um 16 Uhr. Beide Aktionen laufen das gesamte Wochenende.