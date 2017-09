Zwei Brücken über die Ostenstever in Lüdinghausen

Es soll künftig zwei Brücken über die Ostenstever in Lüdinghausen geben. Dafür hat sich der Bausschuss ausgesprochen. Eine Brücke kommt an die Stelle, wo die jetzt noch die alte, marode Holzbrücke ist und ein Stück weiter kommt eine weitere ganz neue Brücke über den Fliuss. Die Planer machen sich jetzt an die Arbeit. Zumindest eine Brücke soll in einem Jahr fertig sein. Die alte Holzbrücke über die Ostenstever in Höhe des Kindergartens im Rott ist für Fußgänger und Fahrradfahrer bereits seit dem Sommer gesperrt.