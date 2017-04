Zwei Frauen bei Streit in Mehrfamilienhaus in Dülmen verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Dülmen ist ein Streit heute Nachmittag offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwei Frauen wurden verletzt. Beide liegen im Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Streit spielte sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohe Straße ab. Die Polizei ermittelt gegen einen Tatverdächtigen. Er ist vorläufig festgenommen.