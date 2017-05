Zwei Handball-Knallerspiele der DJK Coesfeld

Viele Zuschauer machen sich heute Nachmittag auf den Weg in die Sporthalle am Schulzentrum in Coesfeld. Hier gibt es nämlich gleich zwei Knaller-Spiele. Zuerst spielt die Frauenmannschaft der DJK Coesfeld um 16 Uhr. Sie steht noch in der Handball Oberliga - heute muss sie gegen Bielefeld-Jöllenbeck gewinnen, um den Abstieg aus der Liga zu verhindern. Danach sind dann die Handball Männer der ersten Mannschaft der DJK Coesfeld dran. Gewinnen sie heute gegen den direkten Konkurrenten Neuenkirchen, steigen sie in die Landesliga auf. Die Karten für das Spiel sind fast alle ausverkauft.