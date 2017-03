Zwei Jahre nach dem tragischen Germanwings-Absturz

Heute vor zwei Jahren ist ein Germanwings-Flugzeug in den französischen Alpen abgestürzt. Unter den 150 Opfer war ein Spanischkurs des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern, direkt hinter der Kreisgrenze. Der Co Piloten soll damals die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht haben. Und ausgerechnet heute wollen die Angehörigen ein Gutachten vorlegen, das das widerlegt. Mitschüler und Lehrer in Haltern konzentrieren sich auf die Trauer um die Opfer. Um 10:41 Uhr versammeln sie sich heute Vormittag auf dem Schulhof. Es ist der Moment, an dem das Flugzeug damals von den Radarschirmen verschwand. Gleichzeitig läuten in der ganzen Stadt die Kirchenglocken.