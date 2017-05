Zwei Krimis im Handball am kommenden Wochenende in Coesfeld

Am kommenden Wochenende kommt es zum Spiel der Spiele in der Handballoberliga der Frauen. Die DJK Coesfeld kann aus eigener Kraft einen Abstieg verhindern. Am Samstag hat sie mit 30:28 gegen den Königsborner SV gewonnen. Am kommenden Samstag spielen die DJK Frauen dann gegen Bielefeld/Jöllenbeck. Der Sieger dieses Spiels bleibt in der Oberliga, der Verlierer steigt ab. Das Spiel sehen Sie am kommenden Samstag ab 16 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum in Coesfeld.



Im Anschluss spielt dann die erste Handball-Herrenmannschaft der DJK Coesfeld in der Bezirksliga um den Aufstieg in die Landesliga gegen den direkten Konkurrenten Neuenkirchen.