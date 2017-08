Zwei mögliche Standorte für Dorfladen in Vinnum

In vielen Dörfern im Kreis Coesfeld fehlt ein Laden für den schnellen Einkauf um die Ecke. In Vinnum treibt eine Arbeitsgruppe die Pläne für einen Dorfladen voran. Die Mitglieder haben sich jetzt zwei mögliche Standort angeschaut. Der Dorfladen könnte zum Beispiel in die frühere Sparkassenfiliale einziehen. Dafür spricht, dass das Gebäude in einen guten Zustand ist. Der Aufwand für Umbau- und Renovierungsarbeiten wäre überschaubar. Allerdings sind die Räume fast schon ein bisschen klein für den geplanten Laden. Das ist ein Minuspunkt. Als zweiten möglichen Standort hat sich der Arbeitskreis die ehemalige Gaststätte "Haus Rath" angeschaut. Hier gibt es richtig viel Platz. Der Nachteil: Größere Umbau- und Renovierungsarbeiten wären hier nötig. Das geht ins Geld. Ein Unternehmensberater bewertet jetzt alles und rechnet die Kosten genau durch. Beim nächsten Treffen in zwei Wochen könnte dann schon eine Vorentscheidung über den Standort fallen.