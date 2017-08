Zwei mögliche Varianten für Rampe am Bahnhof in Davensberg

Eine Rampe soll Rollstuhlfahrern, Eltern mit Kinderwagen und älteren Menschen mit Gehhilfen am Bahnhof in Davensberg den Weg zum Bahnsteig erleichtern. Bis zum Ende des Jahres soll der grobe Fahrplan dafür stehen. Die Gemeinde hat heute einen Zwischenstand vorgestellt. Es sieht so aus, als ob es am Ende zwei Varianten für den Rampenbau gibt, über die die Politik entscheidet. Es fehlt noch ein abschließendes Gutachten. Darüber, wie die Rampe beleuchtet sein soll und was mit den Strom-, Telefon- und Signalleitungen passieren soll, die im Bahndamm liegen. In diesen Bahndamm will die Gemeinde die Rampe bauen. Ein anderes Gutachten liegt bereits vor. Mit dem Ergebnis, dass in dem Boden Altlasten liegen, die die Gemeinde beim Rampenbau speziell entsorgen muss. Diese beiden Gutachten fließen in die beiden Varianten ein. Sobald sie vorliegen, beraten Gemeinde, Zweckverband und Bahn darüber. Bis die Rampe fertig gebaut ist, dauert es aber noch mehrere Jahre.