Zwei neue Kindergärten in Ottmarsbocholt und Senden geplant

Es fehlen Kindergartenplätze in Städten und Gemeinden, das hat der Kreis Coesfeld ja ausgerechnet. In Senden und Ottmarsbocholt fehlen gut 40 Plätze. Die Gemeinde handelt und baut neue Kindergärten. Der Rat hat sein Okay gegeben und die nächsten Schritte vorgestellt. Eine neue KiTa ist in Ottmarsbocholt entsteht im Baugebiet „Sudendorp“. Vier Gruppen sollen einziehen. Und das schon zum ersten August, zum Start des neuen Kindergartenjahres. Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ist der Träger. Die Zeit drängt also. Schafft der Investor es nicht rechtzeitig, plant die Gemeinde zur Sicherheit jetzt schon mal Übergangslösungen. In Senden plant die Gemeinde ebenfalls einen neuen Kindergarten im Baugebiet Mönkingheide-Langeland. Damit dürfte der Engpass an Plätzen zunächst überwunden zu sein. Jetzt startet das Anmeldeverfahren – dabei zeichnet sich am Ende der tatsächliche Bedarf ab.