Zwei schwere Unfälle auf der A1 bei Münster-Nord

Gelich zwei schwere Unfälle haben heute dafür gesorgt, dass die Polizei die Autobahn 1 zwischen Münster Nord und Greven gesperrt hat. Heute Mittag waren vier Autos ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Dann gab es am frühen Nachmittag den nächsten Unfall: Zwei Autos und ein Lastwagen waren in einander gefahren. Zwei Menschen wurden schwer verletzt und wieder landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn. Seit dem frühen Abend ist die Autobahn wieder frei. Die Polizei hat schon erste Erkenntnisse zur Ursache der Unfälle. In beiden Fällen hatten Fahrer ein Stauende übersehen.