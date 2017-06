Zweigleisiger Ausbau Münster/Lünen soll kommen - Freude in Nordkirchen und Ascheberg

Beim Warten auf der Strecke Münster-Ascheberg-Dortmund sind pünktliche Züge immer wieder ein Glücksspiel. Züge teilen sich hier ein Gleis in beide Richtungen und das sorgt für teilweise massiv verspätete Fahrten. Ascheberg und Nordkirchen setzen seit Jahren auf einen zweigleisigen Ausbau zwischen Münster und Lünen. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium hat jetzt gesagt, der Ausbau kommt. Die Bürgermeister von Nordkirchen und Ascheberg hoffen, dass es sich diesesmal nicht um ein leeres Versprechen handelt. Sie setzen sich schon lange für einen zweigleisgen Ausbau ein. Das Projekt sei wichtig, um den Anschluss an die Zukunft nicht zu verpassen. Dingfest ist ein möglicher Ausbau noch lange nicht. Zunächst will der Bundesverkehrsminister prüfen, ob das ganze wirtschaftlich ist.