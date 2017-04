Zweiter Bauabschnitt: B 58 zwischen Kreisel Seppenrade und Kanalbrücke Lüdinghausen gesperrt

Eine viertel Stunden müssen Sie heute Morgen mehr einplanen, um die Baustelle bei Seppenrade auf der B 58 zu umfahren. Die Baustelle geht heute in ihren nächste Abschnitt. Der Landesbetrieb Straßenbau sperrt dazu heute Morgen die B58 vom Kreisel bis kurz vor der Kanalbrücke bei Lüdinghausen in beide Richtungen. Die Straße bekommt eine neue Fahrbahn. Richtung Dülmen fahren Sie über Hiddingsel, andersrum müssen Sie den Bogen bis kurz vor Olfen (über Seppenrade und die B 235) nehmen. Die schnelle Abkürzung über Schleichwege ist nicht möglich. Der Landesbetrieb sperrt Wirtschaftswege, damit sie nicht verstopfen. Zwei Monate dauert der Ärger. Während der Osterferien fährt der Bürgerbus zu anderen Abfahrtszeiten. Richtung Seppenrade fährt der Bürgerbus alle Haltestellen 10 Minuten früher an. Nach den Osterferien sollen Bürger- und Schulbusse aber wieder normal fahren.