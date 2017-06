Zweiter Billerbecker Bürgerbrunch geplant

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld arbeiten daran mehr Leben in die Innenstädte zu bringen.

In Billerbeck sollen es sich die Menschen auf dem neuen Pflaster richtig gemütlich machen, beim zweiten Bürgerbrunch. Die Bürgerstiftung will am zweiten Sonntag im Juli 30 Tische aufstellen, dazu gibt es Brötchen und Kaffee. Geschirr und Aufschnitt müssen die Besucher selbst mitbringen. Sie können sich ab sofort für einen Platz beim Brunch anmelden. Ein Platz kostet 5 Euro. Der Erlös geht an diverse Bürgerprojekte.

Anmelden können Sie sich hier: 02543-4326