Zweiter Einbruch in Nottulner DRK-Kita in zwei Wochen

Kinder und Erzieherinnen der DRK-Kita Weltentdecker in Nottuln sind immer noch ganz aufgewühlt. Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen sind Unbekannte in die Kita an der Sankt-Amand-Montrond-Straße eingestiegen. Beim ersten Einbruch nahmen die Täter einen Sonnenschirm mit, diesmal Spielzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Der Einbruch hat sich vermutlich zwischen Freitag, dem 01.09. und Montag, dem 04.09. ereignet. Die Polizei hat Spuren gesichert. Sie hofft jetzt auf Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel.: 02594-7930