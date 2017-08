Zweiter Kunstrasenplatz in Billerbecker Sportzentrum

In vielen Fußball-Vereinen im Kreis Coesfeld gibt es komfortable Kunstrasenplätze. Darauf trainiert es sich sicherer und die Gefahr sich zu verletzen, ist nicht ganz so groß. In Billerbeck freuen sich die Fußballer jetzt sogar auf einen zweiten Kunstrasenplatz. Er soll voraussichtlich auf dem Gelände des Sportzentrums Helker Berg entstehen. Und zwar da, wo jetzt noch der alte Ascheplatz ist. Sportverein, Stadt und Politik haben das Projekt bereits abgesegnet. Jetzt geht es darum, das ganze zu verwirklichen. Wie das ablaufen soll, besprechen Vereinsmitglieder heute in einer Woche in einer Sondersitzung im Vereinsheim am „Helker Berg“.