Zweiter Motorroller am Schloss Nordkirchen im Teich gefunden - Polizei ermittelt

Auf Ihrem Sonntagsspaziergang heute durch den Garten des Schlosses Nordkirchen werfen Sie entspannt einen Blick auf das Wasser in den Teichen und den Schlossgräben. Unter der Wasseroberfläche gab es hier an diesem Wochenende für die Polizei allerdings einige Überraschungen. Sie beschäftigt sich aktuell mit zwei schlammigen Motorrollern. Helfer hatten sie bei einer Säuberungsaktion vom Boden des Schlossteiches geholt. Die mit grünen Algen überzogenen Motorroller stehen jetzt in einem Untersuchungs-Institut. Ermittler sollen die Motorroller jetzt von den Algen befreien und werfen dann einen Blick in ihr Computersystem. Anhand des Kennzeichens oder Merkmalen der Motorroller wollen sie prüfen, ob es sich um gestohlene Roller handelt, die anschließend im Nordkirchener Schlossteich versenkt wurden. Außerdem fanden die Helfer bei der Säuberungsaktion Fahrräder, Mülleimer und sogar ganze Schilder inclusive Betonfüßen.