Zweiter Verdächtiger nach Messerangriff in Dülmen ermittelt

Einen Verdächtigen hatte die Polizei direkt nach dem Messerangriff am Dienstagabend in der Dülmener Innenstadt gefasst. Jetzt hat sie auch den zweiten flüchtigen Verdächtigen ermittelt. Warum der Streit auf dem neuen Parkplatz an der Münsterstraße eskalierte, weiß die Polizei aber weiterhin nicht. Die beiden Verdächtigen schweigen dazu. Bei dem Messerangriff war ein junger Dülmener verletzt worden. Ihm geht es inzwischen so gut, dass er das Krankenhaus verlassen durfte.