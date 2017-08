Zwischenbilanz der Bushaltestellen-Arbeiten in Lüdinghausen

Sie warten in Lüdinghausen an einer komfortableren Bushaltestelle an der Mollstraße auf ihren Bus. Die Arbeiten hier sind bis auf die Dächer fertig. Hier haben Arbeiter Pause. Die Dächer kommen bis Ende September. Heute hat die Stadt Zwischenbilanz ihrer Arbeiten an den Bushaltestellen gezogen. Zur Zeit nehmen sich die Arbeiter die Haltestelle an der Kreuzung Vogelrute/Halterner Straße in Seppenrade vor. Die Haltestelle bekommt auf beiden Seiten eine Auffrischungskur und auch neue Dächer, um die Wartenden vor Wind und Regen zu schützen. Zum Ende der Sommerferien will die Stadt möglichst noch mit der Haltestelle „Abzweig Vischering“/Münsterstraße beginnen. Sollten es die Arbeiter in den kommenden Wochen nicht schaffen alles fertigzustellen, dann geht es hier in den Herbstferien weiter. Was noch fehlt, sind die Haltestellen Azaleenstraße und Eichendorffring. Hier gleichen Arbeiter allerings lediglich die Bordsteine an und die Haltestellen bekommen Leitlinien für sehschwache Menschen. Im kommenden Jahr verbessert die Stadt weitere Bushaltestellen, das Fördergeld dafür liegt schon vor.