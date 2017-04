Zwischenbilanz der Kirchen-Baustelle in Senden

Ihre Osternacht haben Katholiken in Senden in der Kapelle am Friedhof gefeiert – seit Jahresbeginn ist ihre Laurentius-Kirche ja geschlossen. Sie bekommt eine Auffrischungskur. Heute Nachmittag hat das Bau-Team eine Zwischenbilanz der Arbeiten gezogen. Innen ist die Kirche zur Zeit nicht wiederzuerkennnen... Es ist staubig, wertvolle Gegenstände wie die Orgel und das Sakramentshaus sind eingepackt. Es gibt eine neue Altarinsel – sie steht schon im Rohbau. Zur Zeit sind Maler am Werk. Nach dem Sommer geht es ans Eingemachte, dann hübschen Arbeiter alles auf. Die neue Altarinsel bekommt ihren Mantel aus Sandstein und Spezialisten reinigen und stimmen die Orgel. Am ersten Advent sollen die Kirche wieder öffnen. Gottesdienste finden zur Zeit in den Gemeindezentren der evangelischen und katholischen Kirche statt.