Zwischenbilanz der Radstationen ist positiv

Um sich zu erholen, kommen immer mehr Menschen aus dem Ruhrgebiet für Radtouren zu uns in den Kreis Coesfeld in der Natur. Viele kommen mit dem Zug und leihen sich Fahrräder in den Radstationen aus. Zur Halbzeit der Sommerferien ziehen die Radstationen bei uns im Kreis eine positive Zwischenbilanz.

Kegelclubs, Sportvereine und Familien - bei der Radstation in Lette sind es viele verschiedene Gruppen, die hier im Sommer Fahrräder ausleihen. Manchmal kommen auch Leute einzeln, wenn sie zum Beispiel aus einer anderen Stadt kommen und mit ihren Verwandten aus dem Kreis Coesfeld eine gemeinsame Radtour machen.

In die Radstation in Dülmen kommen häufig Paare, die einen spontanen Ausflug machen wollen. Besonders beliebt sind dabei die E-Bikes - die sind dann häufig auch schon ausgebucht. Und in der Radstation in Lüdinghausen sieht es auch für die nächsten Wochenenden gut aus: In zwei Wochen steht das Rosenfest in Seppenrade an - das zieht viele Fahrradgruppen an.