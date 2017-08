Zwischenbilanz: Straftäter der Forensik haben seit vier Monaten Ausgang

Anwohner der Forensik zwischen Senden und Amelsbüren haben immer ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn sie an die psychisch kranken Straftäter in ihrer Nachbarschaft denken. Für ein sichereres Gefühl hatten sich die Anwohner mit der Klinik auf Ausgangsregeln geeinigt. Das ist vier Monate her, jetzt haben Anwohner und Klinik Bilanz gezogen. Der Kompromiss sieht ja vor, dass psychisch kranke Straftäter die Klinik nur dann verlassen dürfen, während die Kinder in der Schule sind. Es hat keinerlei Zwischenfälle gegeben. Die hat es übrigens in den kompletten sechs Jahren, seit es die Forensik dort gibt, nicht gegeben, sagt die Klinik. Sie kommt mit dem Kompromis gut klar. Zur Zeit sind zwei Straftäter soweit therapiert, dass sie vormittags aus der Klinik raus dürfen. Zwei weitere, die vormittags Ausgang hatten, sind mittlerweile sogar entlassen. Die Anwohner kommen zwar mit der Kompromisslösung klar, sind aber nicht ganz glücklich. Denn wenn ihre Kinder aus Ottmarsbocholt oder Venne mit dem Bus zum Beispiel zur zweiten Stunde nach Münster zur Schule fahren, könnten auch die Patienten aus der Forensik diesen Bus nutzen. Dagegen könne die Klinik allerdings nichts machen. Sie sei verpflichtet, ihren Patienten Ausgang zu gewähren. Das sei mit den Nachbarn auch so abgesprochen.