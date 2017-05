Zwischenbilanz zum Stadtquartier in Dülmen

Heute Mittag bummeln Sie in der Dülmener Innenstadt an der Baustelle zum künftigen Stadtquartier vorbei. Baumaschinen, Kräne und viele Arbeiter sind in Action. Nach dem langen Wochenende geht es mit Volldampf weiter. Der Investor hat jetzt eine Zwischenbilanz gezogen. Die Tiefgarage des Einkaufszentrum hat schon Form angenommen. Der Boden ist fertig und die Wände stehen auch schon. Hier parken Sie später einmal... Die allerersten Arbeiten für das Erdgeschoss haben schon begonnen, das erkennen Sie auf der Seite zur Overbergpassage hin. In dieser Woche geht es weiter mit Betonarbeiten. Damit ist ein erster Abschnitt schon fast fertig. Sicherheits-Wände, die die Baufirma übergangsweise am Rand aufgestellt hatte, kommen jetzt weg. Das braucht Platz. Und deshalb ist immer wieder mal was gesperrt. Ziel des Unternehmens: Bis zum Sommer soll der Rohbau des künftigen Einkaufszentrums stehen. Es soll, grob geschätzt, Anfang kommenden Jahres fertig sein. Das Stadtquartier soll die Innenstadt beleben.